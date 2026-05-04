Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato, dichiarando di averci provato ma di aver deciso di smettere. La decisione arriva dopo aver affrontato diversi tentativi di continuare a giocare a livello professionistico. La notizia è stata comunicata pubblicamente dall’atleta, che ha deciso di mettere fine alla sua carriera sportiva. La sua scelta segna la conclusione di un percorso nel mondo del basket.

Achille Polonara mette la parola fine alla sua carriera e lascia per sempre il basket giocato. Ad annunciarlo tramite un lungo messaggio sui social è proprio il diretto interessato, che ha annunciato ufficialmente il ritiro all’età di 34 anni dopo aver provato recentemente a rimettersi in gioco accelerando il proprio lavoro di recupero in quel di Avellino. Il marchigiano, sotto una lunga serie di immagini significative del suo percorso agonistico nel mondo della pallacanestro, ha scritto: “ Grazie ai coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un uomo. grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Achille Polonara annuncia il ritiro: “Ci ho provato, ma è ora di dire basta”

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