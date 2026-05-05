Achille Polonara è un giocatore di pallacanestro che ha affrontato con determinazione le sfide della malattia, riuscendo a mantenere il sorriso. La sua carriera è contraddistinta da vittorie importanti, come lo scudetto, e da momenti significativi legati alla famiglia e alla nazionale italiana. Dopo la diagnosi di un tumore, ha continuato a inseguire i propri obiettivi, trovando nella malattia un motivo per apprezzare la quotidianità e non dare nulla per scontato.

Achille Polonara aveva ancora tanti sogni da realizzare da giocatore. La malattia era diventata linfa vitale per tornare a immaginare e (ri)toccare con mano quella genuina normalità che non dovremmo mai dare per scontata. “Uscire di casa con la borsa per un allenamento, andare in un parco a giocare con i miei figli, portarli a mangiare una pizza. Insomma sogno una nuova e splendida normalità”. Il desiderio è sempre stato quello di guarire per sé e per chi gli è stato accanto nella quotidianità: “Guarirò. Lo devo a mia moglie, lo devo ai miei figli. Sto combattendo per loro”. La fase più delicata della malattia è ormai superata, pian piano sta ritrovando la tanto desiderata “normalità”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Achille Polonara, il sorriso di chi ha voluto vedere oltre la malattia. Lo scudetto, il primo tumore, la famiglia Italbasket: il racconto della sua carriera

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Polonara ha detto basta. Col basket giocato, ma non con il regalare una lezione di vita dopo l’altra. Con un post su Instagram che ha il sapore amaro e dignitoso della consapevolezza, Achille Polonara ha deciso di salutare la pallacanestro. «Voglio che mi ric x.com