Achille Polonara addio basket | Ricordatemi per quello che ero

Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal mondo del basket, lasciando alle spalle una carriera lunga e ricca di momenti significativi. Con un messaggio rivolto ai tifosi, ha chiesto di essere ricordato per quello che è stato come giocatore. La decisione segna la fine di un percorso professionale che lo ha visto protagonista in diverse squadre e competizioni.

Siamo ai titoli di coda sul parquet: Achille Polonara ha annunciato il ritiro lasciando per sempre quello che è stato il suo mondo, il basket. Il cestista azzurro originario di Ancona ha annunciato il ritiro all'età di 34 anni con un post su Instagram. "Grazie ai coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo. grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai", ha scritto Polonara che ha poi aggiunto: " Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai, palla a spicchi".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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