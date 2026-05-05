acea oddo bhf assegna outperform e target price di 27 euro per azione

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco attivo in tutta Europa, ha pubblicato un report su Acea, iniziando la copertura sul titolo con una raccomandazione di Outperform e fissando un target price di 27 euro per azione. La previsione indica un potenziale aumento del valore azionario del 21 per cento rispetto al prezzo del 30 aprile 2026. La decisione si basa sull’analisi del gruppo finanziario riguardo alle prospettive di Acea nel mercato.

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco con una forte presenza a livello europeo, ha pubblicato uno studio su Acea avviando la copertura sul titolo con la raccomandazione Outperform e il target price di 27 euro per azione (potenziale upside +21 per cento rispetto al prezzo del 30 aprile 2026). L’analista ritiene che Acea abbia completato con successo la trasformazione in operatore infrastrutturale quasi completamente regolato, con elevata visibilità sui flussi di cassa e un profilo di crescita in linea – se non superiore – a quello dei principali player regolati europei, a fronte di multipli ancora a sconto. Il broker evidenzia, in particolare, che con la cessione di Acea Energia, perfezionata ad aprile 2026, l’esposizione alle attività regolate è diventata quasi totale.🔗 Leggi su Lettera43.it

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