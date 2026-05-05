Accusato di violenza di gruppo Domiciliari e braccialetto

Un uomo coinvolto in un’indagine per una presunta violenza di gruppo avvenuta a Gubbio lo scorso settembre ha visto ridursi le restrizioni alla sua libertà. In un procedimento giudiziario in corso, gli sono stati concessi i domiciliari e il dispositivo di sorveglianza elettronica, noto come “braccialetto”. La decisione si riferisce a uno degli indagati nel caso, mentre le autorità continuano ad occuparsi delle indagini.

GUBBIO - Alleggerimento della misura cautelare per uno degli indagati nell’inchiesta su una presunta violenza di gruppo avvenuta a Gubbio lo scorso settembre. Il Tribunale di Perugia, presieduto dal giudice Alberto Avenoso (foto), ha disposto per uno dei due fratelli pugliesi coinvolti la concessione degli arresti domiciliari, da scontare nell’abitazione dei familiari a Nardò, nel Leccese. La decisione arriva dopo l’istanza presentata dal difensore Ubaldo Minelli, che aveva chiesto una revisione della custodia in carcere, sostenendo l’assenza di elementi di pericolosità attuale tali da giustificare la permanenza in cella: richiesta accolta ma accompagnata dall’utilizzo del braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accusato di violenza di gruppo. Domiciliari e “braccialetto“ Notizie correlate Ai domiciliari con braccialetto elettronico per violenza sessuale esce di casa senza permesso: arrestatoDagli arresti domiciliari al carcere per aver violato le disposizioni del gip, evandendo senza permesso. Leggi anche: Violenza sessuale aggravata: 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronico Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sacerdote accusato di abusi su minore ministrante: ammessa la parte civile · ilreggino.it; Ubaldo Manuali, nuova condanna per il netturbino accusato di ripetute violenze sessuali; Operatore socio-sanitario accusato di violenza sessuale su due pazienti: sospeso dall’incarico. Prima era al Maggiore; L’ex direttore dell’Fbi Comey incriminato: accusato di incitare alla violenza contro Trump. Accusato di violenza di gruppo. Domiciliari e braccialettoGUBBIO - Alleggerimento della misura cautelare per uno degli indagati nell’inchiesta su una presunta violenza di gruppo avvenuta a Gubbio lo scorso settembre. Il Tribunale di Perugia, presieduto dal g ... lanazione.it Paura per le principesse Catharina-Amalia e Alexia d’Olanda: arrestato un uomo accusato di complottare per ucciderleDurante l'arresto la polizia ha sequestrato due asce e diversi documenti con messaggi violenti, tra cui un biglietto con su scritti i nomi delle due principesse e la frase «bagno di sangue» ... vanityfair.it È accusato di lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale - facebook.com facebook Nella giornata dedicata alla libertà di stampa, Visibilia ci manda una diffida legale a firma di Giorgio Armaroli, salvatore del gruppo dell'ex ministra Santanchè per circa 6 mesi, con cui prova a bloccare la puntata, annunciando la messa in mora della Rai. Sabat x.com