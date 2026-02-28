Ai domiciliari con braccialetto elettronico per violenza sessuale esce di casa senza permesso | arrestato

Un uomo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un caso di violenza sessuale è stato arrestato nuovamente dopo essere uscito di casa senza autorizzazione. Era sottoposto a restrizioni e non aveva ottenuto il permesso di uscire, ma è stato comunque trovato fuori dalla propria abitazione. La violazione delle disposizioni ha portato al suo nuovo arresto e al ritorno in carcere.

Dagli arresti domiciliari al carcere per aver violato le disposizioni del gip, evandendo senza permesso. Così un uomo di 57 anni della Bergamasca, nei guai per violenza sessuale, è stato arrestato dai carabinieri.