Accusato di peculato assolto dipendente della Provincia

Nel 2017, un dipendente della Provincia ha segnalato ai superiori una gestione poco trasparente delle carte carburante dei veicoli dell'ente. Dopo un procedimento giudiziario, è stato accusato di peculato, ma successivamente è stato assolto da tutte le accuse. La vicenda ha coinvolto questioni legate alla gestione delle risorse pubbliche e alla condotta del dipendente coinvolto. La sentenza definitiva ha stabilito l’innocenza dell’imputato.

La vicenda risale all’anno 2017, quando un dipendente della Provincia segnalava ai suoi superiori una gestione poco chiara delle carte carburante relative ai veicoli della Provincia. Nella segnalazione si evidenziava non solo la mancanza degli ordini di servizio ma anche l’omessa indicazione dei.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Dipendente "infedele" di Poste Italiane arrestata per peculatoIl 20 febbraio i carabinieri hanno messo le manette ai polsi ad una donna di 48 anni operante al centro di smistamento. Accusato della diffusione consapevole di HIV: imputato assolto dopo un lungo processoABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza: “Il fatto non costituisce reato” Si è concluso con un’assoluzione il processo celebrato a Napoli nei confronti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pinzolo, Cereghini assolto con formula piena dopo anni di processo, cadono tutte le accuse: Provo un sentimento di liberazione e di soddisfazione; Ex presidente della Croce Verde di Mele condannato a 5 anni: Usò i fondi per spese personali; Mario Montalcini: Respiro dopo 9 anni di calvario giudiziario. La cosa peggiore? Essere bollato come persona non gradita anche dalle banche; Pinzolo, il sindaco Ceregnini assolto per la vicenda delle luminarie. Pesaro, accusato di lucrare sul Superbonus: assolto. Con i soldi guadagnati l’imprenditore acquistava Ferrari e Harley DavidsonPESARO Lavori con super bonus del 110%, sequestri e procedimento penale. Assolto, la sentenza farà scuola a livello nazionale. Lui è Calogero Cucchiara, 44enne accusato di indebita percezione di ... corriereadriatico.it Attraverso test e colloqui, verrà tracciata la personalità di #AndreaSempio, accusato dalla Procura di Pavia di essere l'assassino di #ChiaraPoggi. #Garlasco x.com L’attrice ha accusato il regista di aver orchestrato una campagna per danneggiare la sua reputazione. Lui ha risposto con una denuncia per diffamazione - facebook.com facebook