Dipendente infedele di Poste Italiane arrestata per peculato

Il 20 febbraio, i carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Padova, hanno arrestato una dipendente di Poste Italiane con l’accusa di peculato. L’operazione si è svolta al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato alla scoperta di una presunta appropriazione indebita di fondi.

Il 20 febbraio i carabinieri hanno messo le manette ai polsi ad una donna di 48 anni operante al centro di smistamento. Le vengono contestati 35 episodi di sottrazione di banconote Il 20 febbraio i militari del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria carabinieri di Roma, supportati dai militari del Nucleo Investigativo del comando provinciale carabinieri di Padova, nel contesto di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica del tribunale di Padova, finalizzata a stroncare un sistema illecito riscontrato nella gestione dei flussi di corrispondenza e proteso alla sottrazione di denaro e di beni, hanno arrestato in flagranza di reato di una 48 enne, dipendente di Poste Italiane e impiegata presso il centro di smistamento postale di Padova, gravemente indiziata di peculato continuato.