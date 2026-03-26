A Napoli si è concluso con l’assoluzione di un uomo il processo che lo accusava di aver trasmesso consapevolmente il virus HIV tramite rapporti sessuali non protetti. La corte ha stabilito che il fatto contestato non costituisce reato. La vicenda ha visto un lungo procedimento giudiziario prima di arrivare alla decisione finale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza: “Il fatto non costituisce reato”. Si è concluso con un’assoluzione il processo celebrato a Napoli nei confronti di un uomo accusato di aver trasmesso consapevolmente il virus HIV attraverso rapporti non protetti. I giudici hanno stabilito che “il fatto non costituisce reato”, escludendo quindi la responsabilità penale dell’imputato, che rispondeva di omicidio volontario con dolo eventuale. L’uomo era stato accusato di aver contagiato sia la moglie, ancora in cura, sia un’amica della donna, deceduta nel novembre 2017 a causa dell’Aids. Le accuse e i fatti risalenti ai primi anni 2000. I fatti contestati risalgono ai primi anni Duemila, tra il 2001 e il 2003, quando la vittima soggiornava a Ischia presso l’abitazione della coppia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accusato della diffusione consapevole di HIV: imputato assolto dopo un lungo processo

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L'uomo, accusato di omicidio, ha ricostruito i suoi spostamenti ribadendo di non essere stato in casa al momento della morte della donna, trovata senza vita nell'abitazione della coppia a Castello d'Argile, nel Bolognese. - facebook.com facebook