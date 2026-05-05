Il Comune ha deciso di affidarsi a un professionista per gestire i rinnovi delle concessioni demaniali balneari, in vista delle prossime evidenze pubbliche per la riassegnazione di queste concessioni. La scelta è stata presa per garantire la corretta procedura e rispettare le normative vigenti. L’accordo con la società incaricata riguarda esclusivamente la gestione delle operazioni legate ai rinnovi e alle procedure di assegnazione.

Per affrontare le evidenze pubbliche con cui riassegnare le concessioni demaniali balneari, il Comune si affida a un esperto. L’incarico è stato affidato a Sinloc – Sistema Iniziative Locali s.p.a con sede a Padova per un importo complessivo di 42.700 euro comprensivo di Iva. Una scelta fatta per gestire la complessità della partita che l’amministrazione si trova ad affrontare. Anche perché il Comune vuole partire a breve, come più volte ribadito, mettendo a bando le prime 27 concessioni a Rimini nord, nella zona di Torre Pedrera. Si tratta, per altro, di bandi meno complessi rispetto al litorale sud, perché riguardano solo le zone destinate all’ombreggio visto che le zone degli stabilimenti con cabine e strutture, sono private, e di conseguenza non rientrano nelle aree demaniali e nei rinnovi delle concessioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accordo con una società per gestire i rinnovi delle concessioni

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