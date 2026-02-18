Concessioni balneari a Fiumicino il Tar Lazio respinge il ricorso | no a rinnovi automatici

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dai concessionari di Fiumicino, che chiedevano rinnovi automatici delle concessioni balneari. La decisione è arrivata dopo che il tribunale ha valutato che le regole attuali non prevedono rinnovi automatici e che le procedure devono seguire nuove procedure di gara. Nei giorni scorsi, alcuni stabilimenti avevano bloccato le attività protestando contro questa decisione, che potrebbe portare a cambiamenti significativi nel settore.

Fiumicino, 18 febbraio 2026 – La questione delle concessioni demaniali marittime torna al centro del dibattito giudiziario. Con la sentenza n. 25072026, pubblicata il 9 febbraio, infatti, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto integralmente il ricorso presentato da alcune società titolari di stabilimenti balneari contro il Comune di Fiumicino e le amministrazioni statali coinvolte. Le ricorrenti avevano impugnato le delibere comunali che avevano limitato nel tempo l’efficacia delle concessioni in essere, chiedendo al giudice di dichiarare inapplicabili ai propri rapporti – sorti prima del 7 dicembre 2000 – la direttiva 2006123CE, i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza “ Telaustria ” e le norme nazionali che hanno previsto la cessazione delle concessioni in essere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

