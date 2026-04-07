Nomine Mef record rinnovi con 842 incarichi in 155 società | i big in scadenza

Nel corso dei prossimi mesi, si procederà al rinnovo di 214 organi sociali in 155 società, con un totale di 842 incarichi in scadenza. Questo processo coinvolge diverse aziende e si svolge in concomitanza con le assemblee di bilancio programmate. La situazione riguarda principalmente le nomine di figure che ricoprono ruoli chiave all’interno di queste società, molte delle quali sono in scadenza e pronte per essere rinnovate.

(Adnkronos) – Con le assemblee di bilancio dei prossimi mesi, saranno rinnovati 214 organi sociali, di cui 118 Consigli d’amministrazione e 96 collegi sindacali, in 155 società del ministero Economia, partecipate sia direttamente che indirettamente, attualmente composti da 842 persone, di cui 516 consiglieri e 326 sindaci. E’ quanto emerge dalla nuova l’analisi del centro. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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