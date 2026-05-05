Alcune fondazioni stanno preparando una proposta di legge popolare che mira ad aumentare di 5 euro l’accisa sui pacchetti di sigarette. La proposta prevede di inserire questa nuova tassa nel mercato, senza ancora specificare i dettagli sulla tempistica o sul percorso legislativo. L’iniziativa si inserisce nel dibattito sulla regolamentazione del settore delle sigarette e sulla lotta al consumo di tabacco.

Tre associazioni hanno raccolto più di 40mila firme per presentare in Parlamento una proposta di legge che aggiungerebbe un’accisa di 5 euro per ogni pacchetto di sigarette. La proposta è nata dall’iniziativa “5 euro contro il fumo” che punta a ridurre attraverso un disincentivo economico il consumo di tabacco. Per arrivare in Parlamento la legge ha bisogno di 50mila firme. La legge per aggiungere una tassa di 5 euro su ogni pacchetto di sigarette Le tre associazioni che sostengono la legge Come funzionano le leggi di iniziativa popolare La legge per aggiungere una tassa di 5 euro su ogni pacchetto di sigarette L’iniziativa di legge popolare, che si può consultare e firmare digitalmente sul portale Firme e Referendum del Ministero della Giustizia, vuole aggiungere un’ulteriore accisa “per unità di consumo”, sul tabacco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Accisa da 5 euro sui pacchetti di sigarette, quali fondazioni stanno per presentare la proposta di legge

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