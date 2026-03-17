Fi deposita la proposta di legge Zuncheddu | prevede una provvisionale da mille euro al mese

La Fi ha presentato una proposta di legge firmata da Zuncheddu che include una provvisionale di mille euro al mese. La proposta si ispira al testo dell'iniziativa popolare promossa dal Partito Radicale, con l’obiettivo di introdurre una misura di sostegno economico. La proposta è stata depositata ufficialmente e si basa su contenuti già noti e condivisi in passato.

«Ti aprono il cancello e poi ti dicono: “Arrangiati”. Io, grazie a Dio, ho la famiglia e mi stanno ancora mantenendo, nonostante tutte le spese che hanno già avuto». Così Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo che ha scontato quasi 33 anni in carcere da innocente, accusato della strage di Sinnai, del triplice omicidio di Gesuino Fadda, Giuseppe Fadda e Ignazio Pusceddu e del tentato omicidio di Luigi Pinna, in videocollegamento nel corso della presentazione della proposta di legge Zuncheddu, sottoscritta da Forza Italia, che prevede una provvisionale mensile di mille euro al mese per le vittime di ingiusta detenzione ed errori giudiziari, che restano in attesa del risarcimento dello Stato anche per dieci anni dopo l’assoluzione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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