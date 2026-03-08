Accadde oggi | 8 marzo la Spagnola è la grave pandemia del XX secolo

Il 8 marzo, si ricorda la pandemia di Spagnola, considerata la più grave crisi sanitaria del XX secolo. Questa pandemia è stata definita come il più grande olocausto medico della storia e si stima abbia causato milioni di vittime in tutto il mondo. La diffusione del virus ha coinvolto numerosi paesi, provocando un impatto devastante sulla popolazione globale.

L’influenza Spagnola fu così chiamata perché i primi casi accertati e denunciati senza censura alcuna furono registrati in Spagna e portati alla conoscenza del mondo tramite l’Agenzia giornalistica spagnola Fabra, a partire dall’8 marzo 1918.Il tremendo virus influenzale fu portato in Europa dai soldati statunitensi accorsi nel 1917 a dare man forte ai francesi sul fronte della Lorena, ma il contagio si estese a quasi un miliardo di persone nell’intero pianeta e in soli sei mesi uccise cinquanta milioni di persone, tra cui oltre seicentomila italiani. Il virus fu inizialmente considerato benigno, e causava una forte febbre con complicazioni di natura polmonare, il tutto risolvibile con tre o quattro giorni a letto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

