Arrestato di ritorno dall’Ucraina Gianni Cenni il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato in Italia per abusi su una bambina

Gianni Cenni, pizzaiolo napoletano, è stato arrestato a Fiumicino al suo rientro in Italia dopo essere stato catturato in Ucraina. Era stato arruolato tra le milizie volontarie russe in Donbas e condannato in Italia per reati di abuso su minore. La sua fuga si era protratta fino al suo ritorno nel paese.

Finisce la fuga di Gianni Cenni. Il pizzaiolo napoletano è stato arrestato a Fiumicino al rientro in Italia dopo essere stato catturato in Ucraina, dove si era arruolato tra le milizie volontarie russe in Donbas. Cenni deve scontare una condanna definitiva a 7 anni e 2 mesi per violenza sessuale aggravata su una bambina di 7 anni, nipote di un’ex compagna. In passato aveva già scontato la pena per un omicidio commesso nel 1999. All’epoca 25enne, l’uomo – noto alle cronache come il «pizzaiolo dei due mondi» lavorava per un istituto di vigilanza e uccise un collega con due colpi di pistola. Dopo circa dieci anni, aveva ottenuto il regime di semilibertà ed era tornato a Napoli. 🔗 Leggi su Open.online

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