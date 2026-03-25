A Lecce, una bambina di otto anni è stata vittima di abusi e costretta a subire violenze da parte di un uomo di 71 anni, descritto come un santone. Nella stessa operazione sono state arrestate anche la madre e altre persone coinvolte nel caso. L'indagine ha portato all'esecuzione di misure restrittive per le persone accusate di aver perpetrato e consentito le violenze sulla minore.

Le accuse sono di estrema gravità: violenza sessuale aggravata, produzione di materiale pedopornografico e detenzione dello stesso materiale. Secondo la ricostruzione, i fatti sarebbero avvenuti tra agosto 2024 e agosto 2025. Il 71enne, un sedicente ginecologo, era una sorta di santone che prometteva di risolvere problemi medici e sentimentali attraverso preghiere, consigli e presunte pratiche terapeutiche. Una figura che avrebbe costruito intorno a sé un’aura di falsa autorevolezza, sfruttando le fragilità di persone vulnerabili. L’indagine che ha portato agli arresti nasce da un altro episodio, che riguarda un’altra minorenne, una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 17 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lecce, abusi su una bambina di 8 anni. Arrestata anche la madre

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