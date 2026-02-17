Beatrice morta a due anni il dramma delle sorelline | Non saranno affidate ai nonni
Beatrice, la bambina di due anni morta in circostanze tragiche, non sarà affidata ai nonni. La decisione nasce dopo che i servizi sociali hanno valutato la situazione e deciso di intervenire diversamente. La famiglia vive a Perinaldo, in provincia di Imperia, dove si sono svolti i primi accertamenti sulle cause della morte.
Il caso della piccola Beatrice, la bimba di soli 2 anni strappata alla vita in circostanze drammatiche, si sposta tra le mura di un’abitazione a Perinaldo, nell’imperiese. È iniziato questa mattina alle 9.30 il secondo e decisivo sopralluogo dei Ris di Parma nella casa di Manuel I., compagno di Manuela Aiello, la madre della vittima. Gli specialisti dell’Arma sono a caccia di tracce biologiche per confermare il sospetto del consulente della Procura, Andrea Leoncini: l’ipotesi è che la bambina sia spirata proprio lì e non a Bordighera, dove risiedeva ufficialmente con la madre e le sorelle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
La piccola Beatrice morta a due anni, la mamma voleva l'affidamento delle figlie: «L'udienza era prevista a marzo»
Argomenti discussi: Beatrice morta in casa a due anni, sequestrata la villetta teatro della tragedia a Bordighera; Bimba morta a Bordighera, cosa è successo: i lividi, l'emorragia e i soccorsi chiamati con sei ore di ritardo. Una vicina: La mamma la picchiava ogni giorno; La tragedia di Beatrice, morta a due anni a Bordighera. Arrestata la madre; Bimba morta in casa a Bordighera: indagato anche il compagno della madre.
