Beatrice morta a due anni il dramma delle sorelline | Non saranno affidate ai nonni

Beatrice, la bambina di due anni morta in circostanze tragiche, non sarà affidata ai nonni. La decisione nasce dopo che i servizi sociali hanno valutato la situazione e deciso di intervenire diversamente. La famiglia vive a Perinaldo, in provincia di Imperia, dove si sono svolti i primi accertamenti sulle cause della morte.

Il caso della piccola  Beatrice, la bimba di soli 2 anni strappata alla vita in circostanze drammatiche, si sposta tra le mura di un’abitazione a Perinaldo, nell’imperiese. È iniziato questa mattina alle 9.30 il secondo e decisivo sopralluogo dei  Ris di Parma  nella casa di  Manuel I., compagno di  Manuela Aiello, la madre della vittima. Gli specialisti dell’Arma sono a caccia di tracce biologiche per confermare il sospetto del consulente della Procura,  Andrea Leoncini: l’ipotesi è che la bambina sia spirata proprio lì e non a Bordighera, dove risiedeva ufficialmente con la madre e le sorelle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

