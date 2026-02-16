Crepet contro il buonismo educativo | Non insegniamo più ai bambini cos’è il dolore abbiamo tolto la frustrazione come se fosse un ingombro
Paolo Crepet critica il sistema educativo italiano, affermando che il modo in cui insegna ai bambini è sbagliato perché non affronta più il dolore e la frustrazione. Durante la trasmissione Ignoto X, l’esperto ha spiegato che questa scelta deriva dal tentativo di proteggere i più giovani, ma finisce per privarli di strumenti fondamentali per affrontare le difficoltà. Crepet ha anche sottolineato come questa tendenza possa contribuire a comportamenti impulsivi e mancanza di resilienza. A Nizza Monferrato, l’attenzione si concentra sulla crescente difficoltà dei giovani di gestire le emozioni negative.
Paolo Crepet, ospite a Ignoto X, analizza l'omicidio di Nizza Monferrato denunciando un sistema educativo che rimuove la frustrazione e il dolore. Senza miti come Ulisse e con una scuola inadeguata, i giovani restano soli, trasformando ogni fallimento in violenza cieca. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
