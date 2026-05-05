Torre Annunziata | al via l’abbattimento di Palazzo Fienga il ‘Fortapasc’ del clan Gionta

A Torre Annunziata è iniziato l’abbattimento di un edificio noto come il ‘Fortapasc’, una struttura che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento per il clan Gionta. La costruzione, conosciuta anche come Palazzo Fienga, è stata associata a episodi di criminalità organizzata e ha ispirato il titolo di un film sulla lotta alla camorra. L’intervento fa parte di un’operazione di demolizione di immobili legati a attività illecite nella zona.

Per decenni è stato la roccaforte del sanguinario clan Gionta di Torre Annunziata, il ‘ Fortapasc ‘ che ha dato il nome al film di Marco Risi su Giancarlo Siani, giovane giornalista del ‘Mattino’ ucciso dalla camorra nel 1985. Ma presto Palazzo Fienga sarà soltanto un ricordo. Sono iniziate oggi le attività di demolizione dell’enorme edificio simbolo del potere dei Gionta, che al suo interno vivevano e dal quale dirigevano le loro attività criminali. Al suo posto sorgerà una piazza che potrebbe essere intitolata proprio alla memoria di Siani. Una cerimonia, quella di oggi, che ha generato forti polemiche e ha portato il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo alle dimissioni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torre Annunziata: al via l’abbattimento di Palazzo Fienga, il ‘Fortapasc’ del clan Gionta Notizie correlate Torre Annunziata, l'abbattimento di palazzo Fienga: fortino del clan GiontaÈ il giorno dell'abbattimento di palazzo Fienga a Torre Annunziata, il "Fortapasc" raccontato da Marco Risi nel film dedicato al nostro Giancarlo... Domani la demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre AnnunziataPartono domani, 5 maggio, le operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli); al suo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La demolizione di Palazzo Fienga, il simbolo della camorra a Torre Annunziata; Torre Annunziata, al via la pulizia dell’arenile pubblico per l’estate 2026 - Napoli Village - Quotidiano di; Al via l'abbattimento di Palazzo Fienga, per 50 anni emblema del clan Gionta di Torre Annunziata; Salvini e Piantedosi a Torre Annunziata per la demolizione di Palazzo Fienga. Torre Annunziata, oggi il via alla demolizione di Palazzo Fienga: simbolo del potere camorristicoÈ il giorno dell’inizio di una nuova pagina per Torre Annunziata . Questa mattina, martedì 5 maggio, prende ufficialmente il via il cantiere per la demolizione di Palazzo ... torresette.news Torre Annunziata, addio Palazzo Fienga: ruspe in azione contro il simbolo della camorraOggi, 5 maggio, Torre Annunziata vive una giornata dal forte valore simbolico: prende il via l’abbattimento di Palazzo Fienga, struttura per anni associata al potere della criminalità organizzata sul ... erreemmenews.it STORICO A TORRE ANNUNZIATA: Cade il fortino del clan Gionta. Sono iniziate oggi le operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, la "Fortapasc" che per decenni è stata il simbolo del potere camorristico. Un momento di enorme valore simbolico, sottolin - facebook.com facebook L’avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la “roccaforte” logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti. E, al loro posto, devono na x.com