Lunedì il taglio dei 18 tigli di via Mimbelli

Lunedì si procederà con il taglio di 18 tigli in via Mimbelli. Questa decisione arriva dopo settimane di discussioni pubbliche, durante le quali sono stati affissi cartelli sugli alberi e si è svolta un’assemblea molto partecipata. L’amministrazione comunale ha comunicato ufficialmente l’intenzione di eseguire l’intervento, che sarà effettuato nelle prossime ore. La decisione è stata presa in seguito a queste fasi di confronto pubblico.

Dopo le polemiche, i cartelli appesi agli alberi e un’assemblea pubblica molto partecipata e sentita, lunedì l’amministrazione di Pieve a Nievole procederà con il taglio dei 18 tigli di via Mimbelli. Nell’ordinanza sono previste modifiche al traffico nell’arco della giornata in cui sono previsti i lavori di abbattimento delle piante, ovver dalle 8 alle 18:: il senso unico di marcia in via Mimbelli verso la Colonna, il divieto di sosta con rimozione forzata, e il senso unico in via Giusti sempre verso la Colonna. Il taglio dei tigli non fa sorridere una parte dei cittadini che si erano dichiarati contrati, raccogliendo anche firme e...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lunedì il taglio dei 18 tigli di via Mimbelli Notizie correlate Leggi anche: Taglio dei pini ai Fori Imperiali, da lunedì 16 febbraio riapre parzialmente la strada Motivi di sicurezza: Il Comune costretto a rimuovere uno dei tigli di piazza CavourLa decisione è stata assunta al termine di una serie di accertamenti che confermano l'aggravamento della carie radicale, monitorata da anni e che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lunedì il taglio dei 18 tigli di via Mimbelli; 50 anni insieme: lunedì 25 maggio, il Comune di Genova festeggia le nozze d'oro di 2.200 coppie; Modalità raccolta rifiuti venerdì primo maggio 2026 – Festa del Lavoro; Confindustria: Se la guerra dura fino a fine anno rischio crisi energetica più grave della storia. Il taglio dei fondi a Radio Radicale. Intervista a Noemi Di Segni09:30 Camera in diretta: Interventi su ordine lavori in occasione anniversario guerra in Ucraina; Seguito discussione Ddl modifica intese Italia - Assemblea di Dio e Tavola valdese; Pdl prevenzione ... radioradicale.it Farmaceutica. Novo Nordisk verso il taglio dei prezzi anti diabete e obesità negli UsaDa gennaio 2027 annunciata una riduzione a 675 dollari al mese per i medicinali a base di semaglutide. L’azienda: Così più accesso e meno barriere economiche per pazienti e payer pubblici e privati ... quotidianosanita.it L'udienza preliminare è prevista lunedì in un tribunale della contea di Ventura, al confine con la contea di Los Angeles. Dopo l'arresto la cantante è stata ricoverata in una clinica di riabilitazione. - facebook.com facebook Meteo in Italia, finisce il caldo: da lunedì torna la pioggia, maltempo fino a metà maggio x.com