Abbasanta | il Circolo Svizzero rilancia con la conferma di Hauri

A Abbasanta, il Circolo Svizzero ha confermato la presenza di Hauri come membro del direttivo. La decisione riguarda il biennio 2026-2027 e determina alcune variazioni nelle attività del circolo. Sono stati nominati nuovi membri del direttivo durante una riunione recente. Le modifiche nel team e le conferme si inseriscono in un processo di rinnovamento dell’associazione. Le nuove nomine e le attività previste saranno comunicate nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le attività del circolo nel biennio 2026-2027?. Chi sono i nuovi membri del direttivo nominati ad Abbasanta?. Perché il gruppo è passato da trecento a ottanta soci?. Quali progetti culturali uniranno la comunità svizzera e quella sarda?.? In Breve Nuovo direttivo con Daniel Sabo, Erich Thommen e segretario Jimmi Anneda.. Passaggio da 310 soci degli anni Ottanta agli attuali 80 iscritti.. Visita guidata al complesso nuragico di Santa Cristina per i soci.. Prossimo congresso nazionale per i circoli svizzeri in Italia a Bologna.. Lunedì 4 maggio 2026, ad Abbasanta, l’assemblea dei soci del Circolo Svizzero ha confermato Patrick Hauri alla guida dell’associazione, delineando le nuove strategie per il biennio 2026-2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abbasanta: il Circolo Svizzero rilancia con la conferma di Hauri Notizie correlate Voto per corrispondenza. Il caso svizzero conferma una realtà che riguarda le democrazieIl caso emerso nel Cantone di Friburgo, dove le elezioni comunali di Düdingen dovranno essere ripetute a seguito di sospette irregolarità nel voto... Leggi anche: Abbasanta: emergenza sughere, elicotteri in volo contro i parassiti