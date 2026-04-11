In un Cantone svizzero, le elezioni comunali di Düdingen sono state annullate e dovranno essere ripetute a causa di irregolarità riscontrate nel voto per corrispondenza. La decisione è stata presa dopo che sono state rilevate sospette anomalie durante il processo di scrutinio. Questo episodio mette in discussione l’affidabilità delle procedure di voto a distanza e apre un dibattito sulla gestione delle elezioni in ambito democratico.

Il caso emerso nel Cantone di Friburgo, dove le elezioni comunali di Düdingen dovranno essere ripetute a seguito di sospette irregolarità nel voto per corrispondenza, riporta al centro del dibattito un tema cruciale: la sicurezza e l’affidabilità del voto a distanza. Secondo quanto emerso, diverse schede elettorali presentavano grafie molto simili, facendo ipotizzare la compilazione multipla da parte di uno stesso soggetto. La Procura ha aperto un’indagine e il Tribunale ha disposto la ripetizione del voto per garantire la piena integrità del processo democratico. Questo episodio assume un valore ancora più rilevante se si considera che la Svizzera è uno dei Paesi che utilizza in modo più esteso e consolidato il voto per corrispondenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Voto per corrispondenza. Il caso svizzero conferma una realtà che riguarda le democrazie

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