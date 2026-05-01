Abbasanta | emergenza sughere elicotteri in volo contro i parassiti

La Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza fitosanitaria su un'area di circa 2.400 ettari nell'Altopiano di Abbasanta, a causa di un'infestazione di parassiti che minaccia le coltivazioni locali. Sono stati dispiegati elicotteri per intervenire e contenere la diffusione delle infestazioni. La misura mira a proteggere le colture e limitare i danni economici causati dall'emergenza.

? Cosa sapere La Giunta regionale dichiara emergenza fitosanitaria per 2.400 ettari nell'Altopiano di Abbasanta.. Interventi aerei con Bacillus thuringiensis contrastano i lepidotteri che colpiscono le sugherete.. L’emergenza fitosanitaria che colpisce l’Altopiano di Abbasanta costringe la Giunta regionale a dichiarare lo stato di emergenza per proteggere le sugherete dai lepidotteri defogliatori, con interventi aerei previsti nei prossimi giorni nell’area tra Ponte Merchis e Tanca Regia. Il silenzio dei boschi del Guilcer sta per essere interrotto dal rombo degli elicotteri. La minaccia è invisibile ai passanti, ma letale per il cuore verde della zona: tre specie diverse di larve stanno devastando le foglie delle querce, mettendo a rischio l’equilibrio millenario dell’altopiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abbasanta: emergenza sughere, elicotteri in volo contro i parassiti Notizie correlate Emergenza verde a Centobuchi: 96 pini sotto attacco dai parassitiIl Comune di Centobuchi ha avviato una serie di interventi tecnici per proteggere il patrimonio vegetale locale da un’infestazione parassitaria che... Sabato di emergenze sulle vette: 4 elicotteri in volo a Lecco? Cosa sapere Quattro elicotteri del 118 intervengono tra Introbio, Premana e Grignone sabato 25 aprile.