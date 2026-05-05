Ad Abano Terme, al Victoria Club si tiene una settimana dedicata a musica e spettacoli dal vivo. Durante questo periodo, vari artisti si esibiranno ogni sera, offrendo intrattenimento ai partecipanti. La manifestazione coinvolge anche Piazza Cortesi, che vedrà un’animazione particolare grazie agli eventi in programma. L'iniziativa si svolge nel rispetto delle normative in vigore e prevede diverse serate di musica e performance.

? Cosa scoprirai Chi sono gli artisti che animeranno le serate al Victoria Club?. Come cambierà l'atmosfera di Piazza Cortesi durante questa settimana speciale?. Perché la gestione Borile ha scelto questo format per il club?. Quali altri grandi eventi animeranno Abano Terme in questo periodo?.? In Breve Programmazione dal 6 al 9 maggio con Capodacqua, Favaretto, Linda Nordio e Luca Ardini.. Serata soft giovedì 7 maggio con il duo voce e sax Nordio-Ardini.. Venerdì 8 maggio musica dinamica con Jeffrey e Samantha per il weekend.. Eventi territoriali correlati a Prato della Valle, Abbazia di Praglia e Gran Teatro Geox.. Il Victoria Club di Piazza Cortesi 11 ad Abano Terme propone una nuova programmazione musicale che inizia mercoledì 6 maggio con Capodacqua e Favaretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abano Terme: musica e show al Victoria Club per una settimana speciale

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