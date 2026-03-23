Victoria Club una settimana di musica e spettacolo ad Abano Terme

Nel cuore di Abano Terme, il Victoria Club si prepara a vivere una settimana all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento. Il locale, situato all’interno dello storico Hotel Trieste Victoria in piazza Cortesi, propone un calendario ricco di appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico tra cene show e serate danzanti. Si parte mercoledì con il dinner show firmato da Marica Rotondo e Favaretto, in programma dalle 20.00: una serata che unisce gusto e spettacolo, ideale per chi vuole cenare immerso in un’atmosfera elegante e coinvolgente. Giovedì sera spazio alla musica dal vivo e al ritmo con Linda Nordio e Luca Ardini, accompagnati dal dj set di James Grey a partire dalle 21. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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