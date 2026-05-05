A11 maltempo blocca i lavori tra Capannori e Altopascio

Il maltempo ha causato un blocco dei lavori lungo l'autostrada tra Capannori e Altopascio, portando a disagi per i veicoli diretti verso Pisa. I conducenti devono percorrere strade alternative, con alcune deviazioni indicate dalle autorità. I cantieri presenti nell’area hanno modificato i propri orari di lavoro, prevedendo sospensioni o riduzioni delle attività a causa delle abbondanti piogge. La situazione resta monitorata per eventuali aggiornamenti.

? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi dovranno usare i conducenti verso Pisa?. Come cambieranno gli orari dei cantieri a causa della pioggia?. Dove si trova la deviazione obbligatoria per evitare il blocco?. Chi subirà i maggiori disagi per la chiusura dei cavalcavia?.? In Breve Intervento verso Firenze annullato per notte tra 5 e 6 maggio 2026.. Lavori verso Pisa previsti per notte del 6 maggio fino alle ore 6.. Deviazione obbligatoria tramite stazione Altopascio e strada provinciale 61 verso Capannori.. Manutenzione cavalcavia programmata nonostante il rischio idrogeologico nella zona interessata.. Il maltempo colpisce l’asse autostradale tra Capannori e Altopascio, costringendo i tecnici a modificare i piani di manutenzione previsti per questa notte, martedì 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A11, maltempo blocca i lavori tra Capannori e Altopascio Notizie correlate Autostrada A11: tratto Altopascio-Capannori chiuso per una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 a... Autostrada A11: tratto Altopascio-Capannori chiuso per 4 ore di notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11...