Autostrada A11 | tratto Altopascio-Capannori chiuso per 4 ore di notte

Un incidente ha causato la chiusura del tratto dell’autostrada A11 tra Altopascio e Capannori durante la notte. Il blocco, durato quattro ore, ha provocato code e disagi ai veicoli in transito. Le autorità hanno aperto percorsi alternativi per deviare il traffico. La strada è stata riaperta appena conclusi i controlli e le operazioni di messa in sicurezza. La situazione ha creato disagi ai pendolari in partenza o in arrivo dalla zona.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori.