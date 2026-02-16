Autostrada A11 | tratto Altopascio-Capannori chiuso per una notte

L’autostrada A11 tra Altopascio e Capannori è stata chiusa per tutta la notte a causa di lavori di manutenzione imprevisti. La chiusura, annunciata ieri, ha causato disagi a molti automobilisti che dovevano raggiungere la zona di Lucca. Le autorità hanno consigliato di utilizzare percorsi alternativi e di programmare con anticipo gli spostamenti. Un’autoarticolato si è fermato lungo la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura temporanea per motivi di sicurezza.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 a Capannori.

Per lavori di manutenzione, il tratto tra Capannori e Altopascio sull'autostrada A11 sarà chiuso per un'intera notte.

