Concerto benefico i doni del Coa

Un filo di musica natalizia che continua a risuonare anche a distanza di mesi. È questo il senso profondo del concerto organizzato dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico realizzato a Natale al Teatro Abbado di Ferrara: una serata di festa che, ora si è trasformata in solidarietà concreta con la consegna ufficiale delle donazioni ad Anffas e Kairos. Un assegno da 13.000 euro raccolti dalle donazioni del pubblico presente per aiutare due realtà del territorio, realizzati grazie all'evento del Coa divenuto ormai tradizione e al loro saper coinvolgere aziende sponsor della serata. Il 14 dicembre scorso, infatti, ha preso vita la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto benefico, i doni del Coa