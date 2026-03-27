Una nuova proposta di residenza permette di vivere in una versione ridotta di un castello, un'abitazione che richiama l’architettura delle strutture storiche ma di dimensioni più contenute. Questa soluzione si trova in una località circondata da colline, dove sono presenti anche altri esempi di architettura storica, tipici di un paesaggio naturale. La residenza è accessibile e si inserisce in un contesto di carattere storico e naturale.

I castelli sono costruzioni imponenti, dallo stile unico e che il più delle volte svettano tra montagne e colline. Formati da torri e torrette, una volta individuati ed entrati all’interno si rimane estasiati dalla grandezza e dallo sfarzo di queste costruzioni, un’ideale che trova conferma in molte strutture ancora oggi sparse in Italia e in Europa. A rompere questo immaginario, però, è arrivato il castello di Toppler (in tedesco Topplerschlösschen) che a differenza di quanto si possa immaginare è in formato mini. Possibile? Certo! Costruito durante il Medioevo per opera di Heinrich Toppler, a renderlo particolare non sono solo le sue dimensioni ridotte, ma anche il fatto che si trova letteralmente su un piedistallo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Vivere in un castello? Sì, ma in versione mini: ecco dove si trova

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