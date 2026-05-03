Novità per chi si trova senza lavoro | ecco impieghi per i servizi locali

Per i cittadini senza lavoro di Cupramontana arrivano buone notizie. L’amministrazione comunale ha comunicato l’approvazione di due progetti regionali, finanziati dall’Unione Montana Esino Frasassi e dall’Asp Ambito 9, destinati a persone over 60. Questa iniziativa, annunciata in occasione del Primo Maggio, mira a creare nuove opportunità occupazionali attraverso servizi locali dedicati.

Un Primo Maggio che porta con sé risposte concrete per i cittadini di Cupramontana. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’ammissione a finanziamento di due importanti progetti regionali dedicati agli over 60, promossi dall’ Unione Montana Esino Frasassi e dall’ Asp Ambito 9. Si tratta di percorsi di inserimento lavorativo per attività di pubblica utilità, rivolti a chi, nonostante l’età, si trova senza occupazione e privo di ammortizzatori sociali. I numeri certificano l’eccellenza della programmazione territoriale: l’Unione Montana Esino Frasassi si è classificata al secondo posto in graduatoria regionale, ottenendo oltre 77mila euro, mentre l’Asp 9 ha intercettato fondi per 96mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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