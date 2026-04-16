Tra olimpiadi e campionati mondiali una serata a tu per tu con gli sportivi romagnoli

Una serata dedicata agli sportivi romagnoli che hanno partecipato a olimpiadi e campionati mondiali ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino le loro storie e il loro impegno. L’evento ha mostrato momenti di dialogo tra il pubblico e gli atleti, offrendo spunti sulla loro preparazione e le sfide affrontate durante le competizioni internazionali. La serata si è svolta in un’atmosfera informale, tra domande e risposte.

Un'occasione per conoscere da vicino la determinazione e la tenacia di alcuni dei grandi sportivi romagnoli. Ieri sera, mercoledì 15 aprile, nell'aula magna delle scuole medie di Cotignola, grazie all'evento “A tu per tu con i campioni”, la cittadinanza ha avuto l'opportunità di sentire dal vivo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Tutta Milano chiusa per le olimpiadi #olimpiadi #olimpiadiinvernali #milanocortina2026 #milanoduomo Notizie correlate ‘A tu per tu con San Francesco. Dalla ferita alla letizia’: una serata tra canto, teatro e musicaMilano, 26 febbraio 2026 – Omaggio a San Francesco d’Assisi tra canto, teatro e musica. Una vita a tu per tu con gli squali, da Cattolica alle Maldive. "Mi immergo con loro, mai avuto paura"Matteo Fabbri, 37 anni, si immerge da anni per studiare, fotografare e riprendere gli squali: quest’anno ha coinvolto anche altri tre amici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il centro sportivo dei Carabinieri premia i suoi atleti; Stefania Constantini e Amos Mosaner ai Campionati del mondo di curling 2026 nel doppio misto: il programma delle partite e dove vedere le gare dell'Italia; Gli studenti salentini tra i più bravi d'Italia: in 39 alle finali nazionali dei Campionati di Fisica, Astronomia, Cybersicurezza e alle Olimpiadi della Cultura e del Talento; Nel gigante dei campionati nazionali terminerà la carriera di Daniele Sette: 'Sempre al limite, rialzandosi ogni volta'. Gli studenti salentini tra i più bravi d’Italia: in 39 alle finali nazionali dei Campionati di Fisica, Astronomia, Cybersicurezza e alle Olimpiadi della Cultura e del TalentoLECCE - Dai Campionati di Fisica a quelli di Astronomia e di Cybersicurezza, passando per le Olimpiadi della Cultura e del Talento: sono ben 39 le studentesse ... corrieresalentino.it Olimpiadi tra Liguria, Piemonte e Lombardia:vela, canottaggio e ciclismo, tutte le gare dei sogniIl Nord Ovest si candida per ospitare le competizioni del 2036 o del 2040, tra i sogni il triathlon nel Golfo Paradiso ... genova.repubblica.it Proposta da sogno: Olimpiadi del 2036 a Napoli La richiesta, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, parte dai consiglieri comunali sponda PD, i quali hanno chiesto formalmente al sindaco Manfredi di candidare Napoli fra le città italiane c - facebook.com facebook Olimpiadi 2036, consiglieri chiedono al sindaco di candidare Napoli x.com