Con l’Alleanza per il fiume la prevenzione si insegna a scuola

Arezzo, 21 marzo 2026 – L’Alleanza per il fiume organizza iniziative nelle scuole per insegnare ai giovani come prevenire i rischi legati ai corsi d’acqua. Durante gli incontri, vengono illustrate le norme di sicurezza e i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi sulla tutela dell’ambiente e sulla tutela personale in situazioni di pericolo.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Non solo emergenze: la prevenzione inizia dalla conoscenza. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqu a, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno rilancia il proprio impegno nella diffusione della cultura dell’acqua e della sicurezza del territorio, annunciando la sottoscrizione dell’Alleanza per il Fiume, proprio in coincidenza con la Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo. L’intesa, promossa dall’ Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e ANBI Toscana e siglata nell’ambito del workshop “A scuola di prevenzione” durante Didacta Italia a Firenze, coinvolge istituzioni, enti e mondo della scuola con l’obiettivo di promuovere tra i più giovani la consapevolezza sul rischio idrogeologico e sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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