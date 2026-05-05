A Rigutino reclami blackout e insicurezza | Quattro giorni senza luci in strada

A Rigutino, frazione situata nella provincia di Arezzo, si sono registrati quattro giorni consecutivi senza illuminazione pubblica. La mancanza di luce si è protratta per tutto il periodo, generando disagio tra i residenti. Solo nella serata di ieri si è verificato un ripristino dell’illuminazione nelle vie principali. La situazione ha suscitato segnalazioni di reclami da parte della comunità locale.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Da quattro giorni la frazione di Rigutino b rancola nel buio, rimasta senza illuminazione pubblica: solo ieri sera le cose sembrano tornate alla normalità. Le strade sono finite nell’oscurità totale a causa di un blackout segnalato più volte dai residenti di zona ma che non ha portato, nonostante i reclami, ad una risoluzione del disservizio. Un problema che si ripete spesso nella frazione alle porte della città, così come in alcuni quartieri di Arezzo. Dieci giorni fa era accaduto al Giotto, in passato tutta la zona di San Donato e le vie intorno all’ospedale di Arezzo, sono finite a più riprese nel buio pesto di ripetuti blackout.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Rigutino reclami, blackout e insicurezza: «Quattro giorni senza luci in strada» Notizie correlate San Leone al buio, secondo blackout in pochi giorni: 150 famiglie senza correnteDisagi tra via Persefone, piazza Trinacria e via Ustica: illuminazione pubblica regolare, ma case al buio fino all’una di notte Nuovo blackout a San... Russia da giorni senza internet, è giallo sul blackout. Il Cremlino: «È per la sicurezza dei cittadini»Le restrizioni sulle reti mobili decise da Mosca dureranno «tutto il tempo necessario per garantire la sicurezza dei cittadini». Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A Rigutino si brancola nel buio. Reclami, blackout e insicurezza: Quattro giorni senza luci in strada; Il ragazzo che scelse la Libertà il libro dedicato a Livio Conti. A Rigutino si brancola nel buio. Reclami, blackout e insicurezza: Quattro giorni senza luci in stradaAlle porte della città disagi prolungati per i residenti della zona con l’illuminazione pubblica fuori servizio. Solo ieri sera sembra essere arrivata una soluzione al problema. Casi: La competenza è ... msn.com Il Corsaro: «Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve»«Il blackout di energia elettrica pubblica di 4 giorni a Rigutino conquista le prime pagine dei giornali locali, mentre su quello di oltre due settimane di Pieve Santo Stefano regna il silenzio» ... lanazione.it