A Pontedera arriva la Camminata del Sorriso

Sabato 9 maggio si terrà a Pontedera la quarta edizione della 'Camminata del Sorriso'. L’evento prenderà il via alle 15 dal centro sportivo Bellaria e prevede diversi percorsi, di 3, 4 e 7 chilometri, principalmente lungo le arginature del territorio cittadino. La manifestazione coinvolgerà i partecipanti in una passeggiata attraverso varie zone della città, offrendo diverse opzioni di percorso.

Sabato prossimo, 9 maggio, quarta edizione della 'Camminata del Sorriso' a Pontedera, con partenza dal centro sportivo Bellaria dalle ore 15 e vari percorsi (di 3, 4 e 7 chilometri, quasi tutti sulle arginature) che si snoderanno nel territorio cittadino. Lo scopo è quello di stare assieme in.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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