Nella sfida tra Pontedera e Juventus Next Gen, Deme segna un gol rapido mentre Mangiapoco si distingue con una difesa solida. Brambilla celebra il suo compleanno con una vittoria e un sorriso. Le pagelle dei protagonisti della partita, valida per la 30ª giornata di Serie C 202526, analizzano le prestazioni di entrambi i team.

Kolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. L’indiscrezione Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve, addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatore Sorloth Juventus, l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI

Pagelle Bra Juventus Next Gen: gioiello di Puczka, Brambilla cancella il primo tempo con i cambi! Che rimpianto per Cudrig VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Pagelle Campobasso Juventus Next Gen: Deme gol che dà fiducia. Gunduz, ma perché? VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Contenuti utili per approfondire Pagelle Pontedera Juventus.

Temi più discussi: Pontedera Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie C; Roma Juve le pagelle dei quotidiani ai bianconeri | promossi Gatti e Conceicao Questi invece i bocciati; Pagelle Roma Juve | i voti ai protagonisti del match; Pagelle Roma Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo.

Pontedera-Juventus Next Gen 0-1, finale: Deme gol partita, la Juve torna a vincere dopo due sconfitte51' – Triplice fischio: termina il match a Pontedera, decisiva la rete di Deme nel primo tempo. Next Gen che torna a vincere dopo due sconfitta consecutive. 45' – ... tuttojuve.com

Juventus Next Gen a Pontedera: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri scendono in campo per ritrovare la vittoria e per restare aggrappati a una migliore posizione in classifica per i playoff ... tuttosport.com

Ottima la prestazione di #Radu tra i pali della #JuventusPrimavera, il migliore in campo dei bianconeri nonostante i due gol subiti. Insufficiente #Elimoghale che lascia in 10 i suoi per doppio giallo. #Juventusnews24 facebook