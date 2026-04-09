Il presidente della Repubblica è arrivato a Pontedera, in provincia di Pisa, per partecipare alle celebrazioni della Festa dei lavoratori 2026. La visita si svolge nella giornata del 9 aprile e coinvolge diverse manifestazioni organizzate nella città toscana, che quest’anno ospita gli eventi principali dedicati alla festa. La presenza del capo dello Stato rappresenta un momento di rilievo per la comunità locale e per le attività in programma.

Pontedera (Pisa), 9 aprile 2026 – Sarà la Toscana, e in particolare Pontedera, il cuore delle celebrazioni per la Festa dei lavoratori 2026. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso in città giovedì 30 aprile per dare il via alle cerimonie istituzionali. La scelta di Pontedera conferma la volontà del capo dello Stato di onorare i luoghi simbolo del "saper fare" italiano: dopo le tappe a Reggio Emilia (2023), Cosenza (2024) e Latina (2025), quest'anno il tributo al mondo del lavoro passerà dalla Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattarella arriva a Pontedera, la data della visita

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