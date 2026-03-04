All’Accademia del Poggio di Montevarchi un pomeriggio dedicato a Dante Alighieri

All’Accademia del Poggio di Montevarchi si svolge un pomeriggio dedicato a Dante Alighieri, con un evento che celebra la poesia e il capolavoro della Divina Commedia. L’appuntamento si tiene il 4 marzo 2026 e segna l’inizio del mese di marzo presso l’Accademia Valdarnese del Poggio. La manifestazione è aperta al pubblico e si concentra sulle opere del poeta toscano.

Arezzo, 04 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato alla grande poesia e al vertice assoluto della Divina Commedia inaugura il mese di marzo all'Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi. Sabato 7 marzo, alle ore 17.00, nella Sala Grande dell'Accademia, si terrà una nuova Lectura Dantis a cura del professor Daniele Iacomoni (Università dell'Età Libera – Uniel "Enzo Ficai" di Arezzo; Associazione "per la Valdambra" di Bucine). Protagonista dell'incontro sarà il XXXIII Canto del Paradiso, vertice conclusivo della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il Canto XXXIII rappresenta il compimento definitivo del viaggio dantesco e coincide con l'approdo alla visione di Dio.