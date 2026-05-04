Monteforte Irpino | il Medioevo riaccende la storia a San Martino

A Monteforte Irpino, le rievocazioni medievali stanno rivivendo nel quartiere di San Martino, portando in strada scene e atmosfere del passato. Durante l’evento, si svolgeranno attività che collegano la storia del castello locale con iniziative legate al Maggio dei Libri, coinvolgendo visitatori e appassionati. Queste manifestazioni si svolgono nel fine settimana e si concentrano sulla ricostruzione di ambienti e pratiche del Medioevo.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto di San Martino grazie alle rievocazioni medievali?. Quali attività collegano la storia del castello al Maggio dei Libri?. Chi parteciperà al concorso per trasformare i quartieri in spazi fioriti?. Come si integrano le tradizioni enogastimiche con il patrimonio storico locale?.? In Breve Partecipazione di Fabio Siricio, Rizieri Buonopane e assessore Enzo Maraio all'evento.. Programma include Maggio dei Libri e il ciclo culturale Monteforte ieri, oggi e domani.. Concorso Quartieri in fiore con premiazioni finali fissate per il 31 maggio.. Escursione verso il monte Carafone programmata per il giorno 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monteforte Irpino: il Medioevo riaccende la storia a San Martino Notizie correlate Leggi anche: Inaugurazione del progetto “Monteforte Irpino: storia, terra e comunità” Patto per la sicurezza urbana, il sindaco Siricio: «Un passo decisivo per Monteforte Irpino»«Un risultato concreto che va nella direzione giusta: rafforzare il controllo del territorio, migliorare la videosorveglianza e garantire maggiore... Altri aggiornamenti A Monteforte al via il Maggio degli Eventi con Buonopane e MaraioDomani mattina, domenica 3 maggio, alle 11.30, nella suggestiva location di San Martino, ai piedi del castello longobardo, luogo simbolo della storia e della stratificazione culturale di Monteforte Ir ... irpinianews.it Al via il Maggio di territorio e cultura a Monteforte Irpino: eventi diffusi tra storia, natura e comunitàParte il 3 maggio a Monteforte Irpino il progetto Monteforte Irpino: storia, terra e comunità, con un mese di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. L’inaugurazione si terrà nella l ... irpiniaoggi.it