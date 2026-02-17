Il futuro dei Carnevali Irpini | un incontro a Monteforte Irpino

Il Carnevale di Monteforte Irpino rischia di perdere parte della sua tradizione a causa del calo di partecipanti e delle restrizioni legate alla pandemia. Venerdì 20 febbraio, alle 18:00, la Sala consiliare del Comune ospiterà un incontro dedicato proprio a questo tema, con l’obiettivo di trovare soluzioni per preservare le usanze locali.

Monteforte Irpino diventa il cuore del dibattito sulle tradizioni locali con l'incontro "I Carnevali d'Irpinia: Identità, rito e futuro", che si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 18:00 presso la Sala consiliare del Comune. Un'occasione unica per riflettere sul valore del Carnevale come patrimonio immateriale e sul ruolo che le tradizioni rivestono nella vita della comunità. L'incontro, aperto a tutti, vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti del mondo culturale e tradizionale, pronti a discutere di tematiche rilevanti come il simbolismo e i riti del Carnevale, la sua importanza come elemento di identità e la necessità di trasmettere questo patrimonio alle future generazioni.

Martedì 10 febbraio alle 17 nella Sala Consiliare di Monteforte Irpino si terrà un incontro con la scrittrice Eleonora Davide.

In vista del Capodanno, il comune di Monteforte Irpino ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso dei botti per garantire una notte di festa sicura e responsabile.

