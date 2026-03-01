Napoli alla Base Nato aumentata la vigilanza e in Prefettura task force per i napoletani a Dubai

A Napoli, la Prefettura ha attivato una task force insieme al sindaco per assistere i cittadini napoletani rimasti bloccati a Dubai dopo il raid missilistico. Contestualmente, presso la Base Nato è stato incrementato il livello di vigilanza. La misura riguarda la sicurezza e la gestione delle persone coinvolte in questa situazione di emergenza.

Attivata una task force in Prefettura con il sindaco di Napoli per i napoletani bloccati all'estero dopo il raid missilistico a Dubai. Alla Base Nato di Giugliano avviso sulla vigilanza.