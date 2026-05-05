Durante il Met Gala 2026, Eileen Gu, campionessa olimpica di sci acrobatico, ha indossato un abito che ha attirato l'attenzione di molti. La atleta, nota per le sue performance alle Olimpiadi di Milano Cortina, si è presentata con un abito dal design innovativo e leggero, che richiama le acrobazie sugli sci. La sua presenza al evento ha suscitato interesse grazie alla combinazione tra il suo passato sportivo e la scelta stilistica.

L eggera come l’aria, a ricordare le acrobazie sugli sci. Eileen Gu ha stupito con un abtio unico nel suo genere al Met Gala 2026. La campionessa cinese-americana di sci acrobatico, reduce da un oro e due argenti a Milano Cortina 2026, ha attraversato il red carpet come se galleggiasse, circondata da bolle di luce che si staccavano dall’abito e svanivano nell’aria. Met Gala 2026: i look più spettacolari. guarda le foto Quindicimila sfere di vetro, il look di Eileen Gu. Non si è trattato di un effetto scenico: era lo stesso vestito di Eileen Gu a produrre le bolle, governato da microprocessori nascosti nella struttura e calibrati per rilasciare gas pressurizzato in sequenza, in tempo reale, in modo completamente autonomo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A indossarlo è stata Eileen Gu, la magnetica campionessa olimpica di sci acrobatico, che abbiamo ammirato alle Olimpiadi di Milano Cortina

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