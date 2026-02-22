eileen gu nello sci acrobatico e oltre

Eileen Gu si distingue nello sci acrobatico e in altri settori, attirando l’attenzione per i suoi successi e il suo stile di vita. La causa di questa popolarità risiede anche nelle sue attività imprenditoriali e nelle collaborazioni con grandi marchi. La giovane atleta si impegna a promuovere valori legati alla sostenibilità e alla moda, oltre a gareggiare ad alti livelli. La sua presenza nel mondo dello sport e dello spettacolo continua a far parlare di sé.

La 22enne Eileen Gu è un’anomalia per lo sci acrobatico (o freestyle, che è quello dove si fanno i salti e le acrobazie). È la sola atleta che riesce a vincere in tutte e tre le specialità – big air, halfpipe e slopestyle, abbastanza diverse tra loro – e alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è stata l’unica ad aver partecipato a tutti gli eventi dello sci freestyle, vincendo una medaglia in tutti e tre: due d’argento e una d’oro, domenica mattina nell’halfpipe. Nonostante il suo sia uno sport poco seguito, Gu è ricca e famosa, e ai Giochi è stata tra le atlete più fotografate e intervistate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Elieen Gu nello sci acrobatico e oltreElieen Gu ha dominato nel mondo dello sci acrobatico, ma i suoi successi si estendono anche oltre le piste.

Milano-Cortina 2026: Eileen Gu leader di guadagni, cresce il peso del marketing nello sport olimpico.Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 portano alla ribalta Eileen Gu, che si posiziona come l’atleta più pagata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eileen Gu alle Olimpiadi: il fenomeno dello sci acrobatico da 23 milioni di dollari; Milano-Cortina: chi è la stella Eileen Gu, atleta-modella del freestyle; Ori persi? Eileen Gu risponde con una risata alla domanda di un giornalista; Eileen Gu ti amo, sposami. Livigno 'pazza' per la stella del freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Cosa dovremmo imparare dalla risposta della sciatrice olimpica Eileen Gu e dalla psicologia del vincitore. «Due argenti sono due ori persi? Ridicolo»La vincitrice di due medaglie d'argento alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, dibatte con forza contro un giornalista ed espone, oltre ai suoi premi, una mentalità vincente da cui prendere spu ... vogue.it

La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade…La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade e fan in delirio per la ... novella2000.it

Flora Tabanelli vince la medaglia di bronzo nel big air dello sci acrobatico. §A Livigno chiude alle spalle della canadese Meghan Oldham e della campionessa cinese naturalizzata Eileen Gu - facebook.com facebook

Tormenta di neve a Livigno: rinviato l’halfpipe! Serve l’ultimo giorno alle Olimpiadi, gara a rischio. Ed Eileen Gu… - x.com