Moda Brunello Cucinelli strega anche la campionessa olimpica Eileen Gu

Durante la settimana della moda a Milano, la collezione AutunnoInverno 2026 di Brunello Cucinelli ha attirato l’attenzione con la partecipazione di Eileen Gu, campionessa olimpica di sci freestyle. La presenza della sportiva durante l’evento ha aggiunto un tocco di stile e stile alla presentazione, suscitando interesse tra gli appassionati e i professionisti del settore.

Brunello Cucinelli “strega” anche la campionessa olimpionica di sci freestyle Eileen Gu. Che ha partecipato alla presentazione della collezione AutunnoInverno 2026 della casa di moda di Solomeo in occasione della Milano Fashion Week.Oltre a lei, all'evento che si è tenuto a Milano, anche la top. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Eileen Gu strega Livigno: tra medaglie e proposte di matrimonioLa regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade… La regina del freestyle... Leggi anche: L’americana che vince per la Cina Eileen Gu, l’atleta olimpica più ricca La Country Couture di Brunello Cucinelli. Fino a 30 ore di lavoro per realizzare una maglia (day and night)Il Made in Italy alza il tiro: «Ci stiamo spostando su pezzi più di ricerca», spiega il designer imprenditore, ricordando che si tratta di maglie-opere d’arte che richiedono fino a 30 ore di lavoro ... corriere.it Moda, svolta di Cucinelli che vede ricavi in crescitaIl re del cashmere accarezza con mano la crescita. Brunello Cucinelli (in foto), con il proprio marchio di lusso, ha chiuso il 2024 con ricavi per 1.278,4 milioni, in progressione del 12,2% a cambi ... ilgiornale.it