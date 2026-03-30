Nel fine settimana del 28 e 29 marzo 2026, il centro commerciale di Rimini ha ospitato l’evento “L’Arca di Noè in Tour”, che ha visto la partecipazione di numerosi cani e proprietari. Durante le due giornate, sono state organizzate sfilate, momenti di coccole e premi dedicati agli animali. La manifestazione ha attirato un pubblico consistente, con molti appassionati di animali presenti all’interno del centro commerciale.

Weekend dedicato agli amici a quattro zampe con l’Arca di Noè in Tour. La giornalista del Tg5 madrina dell’evento che ha richiamato centinaia di persone e cani Una festa per tutti gli amanti degli animali. L'Arca di Noè in Tour ha fatto il pienone alle Befane Shopping Centre di Rimini: non solo di persone ma anche di tantissimi cani che hanno popolato vivacemente il Centro commerciale sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Nel pomeriggio di sabato è stata presente anche Maria Luisa Cocozza, madrina dell’evento, giornalista del Tg5 e conduttrice della trasmissione “L’Arca di Noè” in onda su Canale 5. Tra attività informative, momenti di... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Coccole, sfilate e premi: invasione di cani al centro commerciale con l'Arca di Noè in Tour

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