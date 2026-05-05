A Guastalla l' addio al sindacalista Matteo Alberini

A Guastalla, nel pomeriggio di oggi, si sono svolti i funerali del sindacalista Matteo Alberini, deceduto dopo una lunga malattia. Numerosi cittadini si sono riuniti all’obitorio dell’ospedale locale per rendere omaggio alla sua memoria. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti di organizzazioni sindacali. La salma è stata successivamente accompagnata al cimitero per la tumulazione.

Guastalla (Reggio Emilia), 5 maggio 2026 - Tanta gente nel pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, nell’area esterna, per l’addio al sindacalista Matteo Alberini, segretario dello Spi-Cgil provinciale, stroncato da un malore improvviso all’inizio della scorsa settimana nella sua abitazione a San Rocco di Guastalla. Aveva 63 anni. Durante la cerimonia di commiato, con rito civile, hanno preso la parola i rappresentanti della Cgil e della Camera del lavoro, guidati dal segretario Cristian Sesena, il quale non ha saputo trattenere la commozione nel momento del suo intervento. E poi il ricordo affettuoso dei vertici dell’Auser,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Guastalla l'addio al sindacalista Matteo Alberini Notizie correlate Guastalla, Cgil in lutto per la scomparsa di Matteo AlberiniGuastalla (Reggio Emilia), 27 aprile 2026 - E’ in lutto il mondo sindacale reggiano per la improvvisa scomparsa di Matteo Alberini, 63 anni, a lungo... Matteo Alberini morto improvvisamente, addio al segretario generale Spi-Cgil di Reggio Emilia. “Siamo sconvolti”Reggio Emilia, 27 aprile 2026 – È venuto a mancare improvvisamente Matteo Alberini, segretario generale dello Spi Cgil di Reggio Emilia e dirigente... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lutto nella Cgil reggiana, è morto Matteo Alberini; Morto a 63 anni Matteo Alberini, anima della Cgil reggiana. VIDEO; La Cgil piange Matteo Alberini. Stroncato da un malore a 63 anni: È stato un sindacalista modello; Matteo Alberini morto improvvisamente addio al segretario generale Spi-Cgil di Reggio Emilia Siamo sconvolti. A Guastalla l'addio al sindacalista Matteo AlberiniGuastalla (Reggio Emilia), 5 maggio 2026 - Tanta gente nel pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, nell’area esterna, per l’addio al sindacalista Matteo Alberini, segretario dello Spi-Cgil ... ilrestodelcarlino.it In tantissimi per l’addio al segretario Spi-Cgil Matteo Alberini. VIDEOGUASTALLA (Reggio Emilia) – Una folla incessante di persone è accorsa alle camere mortuarie dell’ospedale di Guastalla per salutare per l’ultima volta Matteo Alberini, segretario dello Spi-Cgil di Reg ... reggionline.com In corteo a Reggio Emilia per ricordare l’importanza di lottare per un lavoro dignitoso e per condividere il dolore per la perdita improvvisa di Matteo Alberini, segretario generale dello Spi Cgil di Reggio Emilia e dirigente sindacale di grande esperienza. Ricord - facebook.com facebook