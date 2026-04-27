Guastalla Cgil in lutto per la scomparsa di Matteo Alberini

Il mondo sindacale di Reggio Emilia piange la scomparsa di Matteo Alberini, 63 anni, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di dirigente della Cgil provinciale e negli ultimi anni è stato segretario generale del sindacato pensionati. Alberini è deceduto improvvisamente, suscitando grande commozione tra i colleghi e le rappresentanze sindacali della zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo avevano conosciuto e condiviso molte battaglie sindacali.

Guastalla (Reggio Emilia), 27 aprile 2026 - E’ in lutto il mondo sindacale reggiano per la improvvisa scomparsa di Matteo Alberini, 63 anni, a lungo dirigente della Cgil provinciale e da alcuni anni segretario generale del sindacato pensionati. E’ stato vinto da un malore improvviso che si è verificato stamattina nella sua abitazione a San Rocco di Guastalla. E’ stata la madre, con la quale viveva, a dare l’allarme ai soccorsi quando si è accorta dell’emergenza. Ma ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo inutile. Il malore è risultato fatale. Matteo Alberini era perito industriale in tecnologie alimentari. La sua esperienza sindacale era iniziata nel 1990, nel periodo in cui lavorava alla ex Giglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, Cgil in lutto per la scomparsa di Matteo Alberini Notizie correlate Lutto in casa Cgil: la scomparsa di Mario Lucchetti, storico delegato Aboca e dirigente FlaiArezzo, 3 marzo 2026 – Lutto in casa Cgil: la scomparsa di Mario Lucchetti, storico delegato Aboca e dirigente Flai. Si è spento il sorriso di Tania, in lutto Guastalla e ReggioloGuastalla (Reggio Emilia), 2 aprile 2026 - Due comunità in lutto per la prematura scomparsa di Tania Disperati, vinta a soli 49 anni di età da una...