Guastalla Cgil in lutto per la scomparsa di Matteo Alberini

Da ilrestodelcarlino.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo sindacale di Reggio Emilia piange la scomparsa di Matteo Alberini, 63 anni, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di dirigente della Cgil provinciale e negli ultimi anni è stato segretario generale del sindacato pensionati. Alberini è deceduto improvvisamente, suscitando grande commozione tra i colleghi e le rappresentanze sindacali della zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo avevano conosciuto e condiviso molte battaglie sindacali.

Guastalla (Reggio Emilia), 27 aprile 2026 - E’ in lutto il mondo sindacale reggiano per la improvvisa scomparsa di Matteo Alberini, 63 anni, a lungo dirigente della Cgil provinciale e da alcuni anni segretario generale del sindacato pensionati. E’ stato vinto da un malore improvviso che si è verificato stamattina nella sua abitazione a San Rocco di Guastalla. E’ stata la madre, con la quale viveva, a dare l’allarme ai soccorsi quando si è accorta dell’emergenza. Ma ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo inutile. Il malore è risultato fatale. Matteo Alberini era perito industriale in tecnologie alimentari. La sua esperienza sindacale era iniziata nel 1990, nel periodo in cui lavorava alla ex Giglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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