A Fiumicino, i passeggeri in partenza dall'aeroporto sono stati accolti da un grande messaggio di pace. Un'installazione visiva ha occupato uno degli spazi principali, trasmettendo un messaggio diretto di armonia e collaborazione. L'iniziativa, promossa da un'organizzazione locale, ha coinvolto anche alcune autorità che hanno partecipato alla presentazione. La presenza di questa installazione si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione pubblica.

Un grande messaggio di pace accoglie i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino: su una vetrata di oltre 100 mq all'ingresso del Terminal 1, è stata inaugurata l'opera collettiva «Daring peace together, for a future without hate», un'installazione in cui 108 ritratti fotografici in bianco e nero danno volto e voce apersone appartenenti a popoli, etnie e religioni diverse, confermando il ruolo dello scalo come spazio di incontro e dialogo. Attraverso questa iniziativa, Unhate Foundation, insieme ad Aeroporti di Roma, alla Comunità di Sant'Egidio e a Studio Kene, con il patrocinio della città di Fiumicino, ha scelto così di dare forma a un messaggio condiviso di pace, affidando a volti, storie e sguardi un invito collettivo alla fratellanza e alla responsabilità comune per un futuro senza odio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Fiumicino atterra la pace

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