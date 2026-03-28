Fiumicino atterra il capolavoro di Antonello da Messina | rientra in Italia l’ Ecce Homo

Da cdn.ilfaroonline.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fiumicino è atterrato il dipinto “Ecce Homo” di Antonello da Messina, proveniente dall’estero. L’opera, che presenta un pannello dipinto su entrambi i lati con “San Girolamo penitente” sull’altro lato, è rientrata in Italia dopo un lungo periodo all’estero. Il ministro della Cultura ha definito l’operazione “storica”, sottolineando il valore dell’opera per il patrimonio nazionale.

Fiumicino, 29 marzo 2026 – Un’operazione definita “storica” dal ministro della Cultura Alessandro Giuli segna il ritorno in Italia dell’ “Ecce Homo” di Antonello da Messina, pannello dipinto su entrambi i lati con, sull’altra faccia, un “San Girolamo penitente”. L’opera, acquistata nelle scorse settimane dalla Direzione generale Musei, è stata visionata dal ministro nella sede di Sotheby’s a New York prima del rientro nel nostro Paese. “ È un momento storico. Il ritorno in Italia di questo dipinto è un’operazione culturale senza precedenti ”, ha dichiarato Giuli, sottolineando il valore dell’acquisizione per il patrimonio nazionale. Per il... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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